В Воронеже адвоката заподозрили в попытке мошенничества на 2 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже по подозрению в мошенничестве на 2 млн рублей задержан очередной адвокат-решальщик. Следователи на основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ. Об этом сообщили в СУ СКР по региону 7 апреля.

По информации собственного источника, речь идет о 42-летнем Романе Бруданине, «Адвокатское бюро Воронежской области «Бруданин и партнеры».

По предварительным данным, в марте 2021 года адвокат оказывал юридическую помощь одному из своих клиентов. В ходе расследования уголовного дела ему стало известно о том, что по нему могут привлечь еще одного фигуранта. Адвокат из «корыстной заинтересованности», вводя мужчину в заблуждение, сообщил ему о наличии личных связей с сотрудниками правоохранительных органов. Чтобы не давать хода следствию якобы необходимо было договориться со следователем, а для этого передать ему вознаграждение в размере 2 млн рублей.

– При этом подозреваемый осознавал, что у него отсутствуют какие-либо юридические или иные полномочия влиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов, – пояснили в следственном управлении.

Адвокат был задержан силовиками при передаче первого транша – 1,3 млн рублей. В ходе осмотра деньги у него были изъяты, свидетели допрошены. Мужчина вину свою признал. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.