В Лискинском районе Воронежской области объявили траур после гибели трех детей под завалами дома

Сейчас в деле разбираются правоохранители Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Глава Лискинского района Игорь Кирнос подписал распоряжение об объявлении дней траура в связи с трагической гибелью трех детей в селе Копанище. Траур продлится в районе три дня - 4, 5 и 6 июня.

Местным предприятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, рекомендовали отменить развлекательные мероприятия в это время. Кроме того, в дни траура в Лискинском районе приспустят государственные флаги.

3 июня в заброшенном дачном доме в селе Копанище рухнула бетонная плита и задавила насмерть трех мальчиков: двоим было по 12 лет, еще одному 8.

Позже оказалось, что под угрозой было пятеро детей. Двое из них, приходившихся братьями погибшим ребятишкам, во время обрушения плиты были возле дома, они и побежали за помощью