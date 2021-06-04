В Воронежской области под завалами дома могли погибнуть не трое, а пятеро детей

Дом, по свидетельствам местных жителей, находился в полуразрушенном состоянии уже последние лет 20. Фото: предоставлено прокуратурой Воронежской области.

В администрации села Копанище Лискинского района рассказали о том, что на данный момент известно о страшной трагедии, случившейся в заброшенном доме вечером в четверг, 3 июня. Напомним, там рухнула бетонная плита и задавила насмерть трех мальчиков: двоим было по 12 лет, еще одному 8.

- Гулять пошли пятеро детей. Двое из них, приходившихся братьями погибшим ребятишкам, во время обрушения плиты были возле дома, они и побежали за помощью, - рассказали в администрации. – Мальчики были из обычных сельских семей. Только у одного мама, скажем так, неблагополучная, но о нем хорошо заботилась бабушка.

И добавили про полуразрушенный дом, который, по сведениям местных жителей, находится в таком состоянии уже 20 лет:

- Насколько мы знаем, хозяин живет в Лисках. Дом понемногу рушился, поскольку он не огорожен, его постепенно растаскивали.

В региональном управлении Следственного комитета не исключают, что хозяин заброшенного дома может быть признан одним из главных виновников трагедии. Впрочем, в ведомстве оговорились, что ничего утверждать пока не могут, проверка обстоятельств ЧП только начата.

В местных соцсетях активно обсуждают трагедию. И обращают внимание на то, что в Копанище детям некуда было податься: нормальной игровой площадки в селе нет.

- Посмотрите по соседним селам: Высокое, Залужное, Пухово, Селявное. Везде, почти в каждом есть площадки даже круче, чем в некоторых дворах Воронежа – пишет Иринка Болучевская.- А у нас места куча, где их можно поставить. Но нет, зачем нам благо для своих детей делать.

О другой, более пугающей проблеме сообщил в своем посте Иван Гречкин:

- Администрация села Копанище, закройте брошенный колодец на хуторе Свобода, стоит по пути на речку. Не дай бог и туда упадут маленькие детки!

«КП» передала сообщение Ивана в местную администрацию. Там обещали передать информацию главе села. Надеемся, после такой жуткой трагедии колодец закроют.

По факту гибели детей возбудили уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Статья предусматривает ответственность вплоть до четырех лет лишения свободы. Расследование поставил на контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Погибших мальчиков похоронят сегодня, 4 июня, на кладбище родного села, прощание начнется в 15 часов.