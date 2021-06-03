Родители погибших под завалами школьников в Воронежской области не знают, что делали их дети в недостроенном доме

Место ЧП Фото: предоставлено прокуратурой Воронежской области.

Под завалами в недостроенном дачном доме в селе Копанище Лискинского района погибли три мальчика – двое в возрасте 12 лет и один - 8. Эту информацию подтвердили в прокуратуре Воронежской области.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа. Предстоит выяснить, почему произошло обрушение плиты перекрытия. Хотя, по информации источника «КП-Воронеж» дом №29 по улице Свободы в селе Копанище уже много лет стоял без хозяев. Даже местные жители затруднились сразу вспомнить, когда его оставили без присмотра, но в последнее время здание стояло в удручающем состоянии.

Вероятно, дети выбрали этот дом местом для своих игр. Однако точно сказать пока никто не может. Не знают, что делали на полуразрушенной даче школьники, даже их родители. Как рассказывают местные жители они находятся в шоковом состоянии и не могут что-либо сказать.

- Выясняются обстоятельства случившегося.Следственными органами проводится проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой области, - отмечают правоохранители.