Владимир Нетёсов подвел итоги предварительного голосования «Единой России» в Воронежской области

3 июня в конференц-зале Регионального отделения партии «Единая Россия» состоялся брифинг, посвященный подведению итогов процедуры предварительного голосования. Провел его секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», член Президиума Генсовета партии, председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Лидер воронежских единороссов напомнил, что 30 мая завершилась процедура предварительного онлайн голосования, которое проводила партия «Единая Россия» по отбору кандидатов на участие в выборах осенью 2021г в Государственную Думу РФ, а также кампаниях регионального и муниципального уровней.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая проводит предварительный отбор своих кандидатов открытым голосованием. Люди сами выбирают тех, кого они считают достойными для представления интересов в законодательных органах власти, кто заслуживает их доверия. Процедура является открытой и прозрачной и становится своеобразным «народным фильтром», через который можно понять, кто из кандидатов получит реальную поддержку на предстоящих выборах»,- сказал Владимир Нетёсов.

В регионе на предварительном голосовании - 2021 проголосовало 140 397 жителей, что составляет 84% от общего числа зарегистрированных выборщиков и почти 8% от общего числа избирателей Воронежской области.

Если говорить об участниках предварительного голосования от Воронежской области, то в их числе представители сферы образования и культуры – 13%, малого и среднего бизнеса – 9%, промышленности – 5%, здравоохранения 4%, а также общественные активисты. 10% являются действующими депутатами. При этом почти 30% из числа зарегистрированных кандидатов – беспартийные.

Подводя итоги, Владимир Нетёсов отметил, что в области онлайн голосование прошло в штатном режиме, нарушений в ходе кампании выявлено не было. Отмечен значительный интерес граждан к участию в процедуре.

Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде, который пройдет 19 июня в Москве.