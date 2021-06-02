Зелёный Марафон Сбера в Воронеже пройдет в формате онлайн

В Черноземье забеги в традиционном формате семейного спортивного праздника планировалось провести в Воронеже, Курске и Орле. Однако ситуация изменилась. Чтобы не рисковать здоровьем участников, было принято решение об изменении формата проведения Зеленого Марафона в Воронеже. Здесь он пройдет в онлайн формате, как и в 10 других городах региона. С их списком и условиями участия можно познакомиться на сайте: https://greenmarathon.ru/. В точках регистрации участникам мероприятия будут выдаваться подарки - саше с семенами для посадки, купоны от СБЕР ЕАПТЕКИ со скидкой на заказ.

Напомним, что Сбер запустил проект Зелёный Марафон совместно с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и платформой СберВместе. В этом году цель проекта — привлечь внимание к проблемам экологии и пригласить жителей России сделать несколько простых шагов, которые помогут в их решении.

В рамках Зелёного Марафона Сбер вместе с Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и движением «ЭКА» высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбербанка. Эта акция организована в поддержку проекта «Российский южный лесной пояс» по высадке деревьев для борьбы с опустыниванием в южных регионах России — от Ростовской области до Республики Бурятия.

Каждый может поддержать эту акцию, участвуя в Зелёном Марафоне и его экологических инициативах:

— пожертвовав средства на экологические проекты на портале СберВместе;

— в качестве амбассадора, ведущего «зелёный» образ жизни и привлекающего внимание к экологическим проблемам.

В рамках проекта Зелёный Марафон Сбер запустил одноимённое мобильное приложение, в котором доступна регистрация, а также вся информация о проекте.

Скачать мобильное приложение можно по ссылке https://gmarathon.page.link/partner, а также в App Store и Google Play.

На время забега все участники Зелёного Марафона будут застрахованы от несчастного случая в компании «Сбербанк страхование».