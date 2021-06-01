В Воронежской области проходит тематическая неделя приемов граждан по вопросам материнства и детства

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Особое внимание в ходе приемов будет уделено вопросам организации летнего детского отдыха.

Тематическая неделя приемов граждан проходит на базе региональной общественной приемной «Единой России» и местных общественных приемных партии. Вопросы, волнующие жителей области, решают сенаторы, представители региона в Государственной Думе, депутаты Воронежской областной Думы и Воронежской гордумы, специалисты профильных ведомств, юристы общественной приемной. Запланированы также приемы уполномоченного по правам ребенка Воронежской области, руководителей общественных организаций — председателя регионального отделения всероссийского общественного движения «Матери России» и представителя «Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ».

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