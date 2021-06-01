В Воронеже на мосту у «Работницы» открыли движение по всем шести полосам

Так сейчас выглядит мост сверху. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В ночь на вторник, 1 июня, на мосту у «Работницы» на улице Ленина уложили верхний слой асфальта и на самой переправе, и на съездах с него. Об этом сообщили в мэрии. С утра движение открыли движение по шести полосам – по трем в каждую сторону. Напомним, ранее можно было ездить только по четырем.

На подъездах к мосту тоже положили свежий асфальт. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Днем 1 июня, если не будет сильного дождя, планируют заасфальтировать тротуары моста, а также монтировать барьерное ограждение. Затем нужно будет обустроить деформационные швы. Для этих работ нужно будет перекрывать проезжую часть. О них в мэрии обещали сообщить дополнительно.

Напомним, мост у «Работницы» закрыли в конце октября 2020 года. Ранее по проекту планировали, что ремонт займет 18 месяцев. Однако благодаря предоставленным железнодорожниками «окнам» в движении поездов темп работ удалось значительно убыстрить. Поздним вечером 7 мая движение по мосту было открыто по четырем полосам. А вот пешеходам по нему ходить нельзя до сих пор.