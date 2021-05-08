В Воронеже открыли движение по путепроводу у «Работницы»

Пока открытие техническое, в полную мощь путепровод заработает к концу мая. Фото – мэрия Воронежа

В Воронеже 7 мая открыли рабочее движение по путепроводу на улице Ленина в районе остановки «Работница». Первой по нему проехала возвращавшаяся с вызова пожарная машина где-то около 23:30. Движение пока будет осуществляться по четырем полосам из шести. Об этом сообщили в мэрии.

Пока открытие – технические. Путепровод после реконструкции «опробовали» дорожники, а за ними в полночь громко сигналя проследовали воронежские автомобилисты и мотоциклисты.

Пока в полной мере движение не откроют. Работы на сооружении будут продолжаться до конца мая. Подрядная организация должна выполнить еще ряд работ – обустройство крайних полос для движения в обе стороны и тротуарных частей. Пешеходам пока тоже не разрешено ходить по путепроводу. Рабочие установят барьерное и перильное ограждение, проведут наружное освещение.