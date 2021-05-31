В Воронеже у магазина нашли труп женщины

Тело быстро прикрыли простыней. Фото: Воронеж VRN ВКонтакте.

В понедельник, 31 мая, около 13 часов у дома № 259 на улице 45 Стрелковой Дивизии, возле молочного магазина, прохожие обнаружили труп женщины. Личность ее уже установили. Женщины было 43 года, она жила в Воронеже.

Видимых следов насилия на теле умершей не было. Однако точную причину смерти установят только после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, совсем неподалеку от этого места, на перекрестке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной после столкновения с «Мицубиси» перевернулось на крышу такси марки «Рено». В этой аварии, к счастью, обошлось без пострадавших.