В Воронеже такси после ДТП перевернулось на крышу

Машина встала на крышу чуть дальше перекрестка. Фото: Кирилл Мишин

В понедельник, 31 мая, около 16 часов в Коминтерновском районе на перекрестке улиц 45 Стрелковой Дивизии и Солнечной произошло ДТП. Машина такси марки "Рено", которым управлял 36-летний водитель, врезалась в "Мицубиси" (им рулил 37-летний мужчина) и перевернулась на крышу. Из такси вытащили людей. В пресс-службе регионального ГУ МВД сообщили, что в аварии обошлось без пострадавших.

"Мицубиси" и "Рено" раскидало по разные стороны "зебры". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У японской иномарки сильно поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У такси сразу собралось много народу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

К сожалению, аварии с участием такси происходят с пугающей регулярностью. То машина заедет на какой-то склон, на который, кажется, нереально взобраться, то получит серьезные повреждения. Увы, многие водители, берущие машины в аренду вынуждены работать чуть ли не 24 часа в сутки. И не из жадности, а чтобы как-то свести концы с концами. А это в итоге часто оборачивается в лучшем случае потерей концентрации, а в худшем человек просто засыпает за рулем.

К слову, и в обеспечении безопасности движения на этом перекрестке явно есть недоработки. Машины едут с четырех сторон, и, как ориентироваться по светофорам, незнакомым с местными реалиями водителям удается разобраться далеко не сразу.