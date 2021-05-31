В Воронеже снова перекроют движение на мосту у «Работницы»

Хочется надеяться, что работы на мосту на улице Ленина подходят к концу. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии Воронежа сообщили неприятную новость для водителей, которые в ночь с 31 мая на 1 июня планировали ехать через мост на улице Ленина, у здания «Работницы». Там перекроют движение с 23.00 31 мая до 6.00 1 июня. В течение этих семи часов будут укладывать верхний слой дорожного покрытия. Работы эти планировали провести в выходные, но помешал дождь. А в ночь на 1 июня прогноз погоды благоприятный – осадков не ожидают

–. Последние дежурные графики маршрутов, обслуживаемых новыми автобусами, закупленными по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», идут после этого времени. Поручаю дорожникам и транспортникам скоординировать действия, чтобы пропустить их через мост, а не направлять в объезд, – распорядился мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Напомним, по проекту реконструкцию моста планировали завершить в 2022 году. Однако благодаря предоставленных железнодорожниками «окон» в движении поездов, идущих под переправой, срок окончания работ удалось значительно сократить. Поздним вечером 7 мая движение по мосту было открыто. Однако пешеходам по нему еще ходить нельзя, на части переправы, предназначающейся для них, продолжаются работы.