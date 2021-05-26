Подозреваемого в сбыте сильнодействующих таблеток в Нововоронеже отправили в СИЗО

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Нововоронеже городской суд избрал меры пресечения двум подозреваемым в незаконной реализации сильнодействующих препаратов. 50-летнего мужчину отправили в СИЗО, а его 31-летнюю подельницу – под подписку о невыезде. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Об этом 26 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Парочка работала по одной схеме. В квартире у мужчины они принимали клиентов, а чтобы была возможность за ними следить, подозреваемый установил камеры видеонаблюдения в подъезде. Обвиняемая занималась скупкой рецептов у людей, которым медики назначали сильнодействующие препараты. А затем без проблем приобретала их в аптеке.

В итоге при силовой поддержке спецподразделения «Гром» УНК ГУ МВД России по Воронежской области злоумышленников удалось задержать. Правоохранители изъяли у них таблетки общей массой порядка 5 кг, со сбыта которых они собирались приобрести около 5 млн рублей.