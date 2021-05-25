У двух жителей Нововоронежа в гаражах обнаружили 17 тыс сильнодействующих таблеток

фото ГУ МВД России по Воронежской области

В Нововоронеже поймали женщину и мужчину, занимавшихся незаконным сбытом сильнодействующих веществ. 31-летняя дама скупала рецепты у людей, которым выписаны эти препараты, приобретала их в аптеках. А потом ее 50-летний подельник перепродавал таблетки в своей квартире. Для контроля за клиентами он оборудовал скрытые камеры в подъезде своего дома.

Чтобы задержать криминальную парочку, пришлось провести целую спецоперацию. В жилище у одного из подозреваемых и двух гаражах полицейские обнаружили около 17 тысяч таблеток, массой около 5 кг, что является крупным размером. С их продажи злоумышленники планировали выручить около 5 млн рублей.

Задержанные уже привлекались к уголовной ответственности за мошенничество, а дама является подозреваемой по уголовному делу о сбыте наркотиков в Саратовской области.

Против них возбудили уголовное дело за незаконный оборот сильнодействующих веществ в целях сбыта, но учитывая количество изъятых таблеток, решается вопрос о переквалификации преступления на более тяжкую статью.