В Воронеже осудили экс-полицейского, сбившего на служебном автомобиле насмерть пенсионерку

Фото с места происшествия

В Воронеже суд вынес приговор бывшему полицейскому, который 9 ноября 2020 года на служебном автомобиле насмерть сбил пенсионерку возле Максимира. Его признали виновным и приговорили к 1,6 годам колонии-поселения, а также лишили водительских прав на три года. Об этом сообщили в Следственном управлении СКР по региону 26 мая.

34-летнего мужчину обвиняли по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием и судом установлено, что авария произошла около 10 часов утра. Бывший сотрудник полиции на служебном авто двигался по вызову на происшествие с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом по Ленинскому проспекту. Напротив дома № 189 он подъехал к регулируемому пешеходному переходу на красный свет и сбил переходившую дорогу 69-летнюю женщину. В результате аварии она скончалась на месте от закрытой травмы груди с повреждением аорты, осложнившейся острой кровопотерей.

В ходе следствия обвиняемый признал вину. Также было установлено, что в тот момент он был трезв.