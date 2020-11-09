Прокуратура взяла на контроль расследование наезда полицейским автомобилем на пенсионерку

Прокуратура Железнодорожного района взяла на контроль расследование уголовного дела о наезде на пенсионерку на пешеходном переходе. 68-летнюю женщину сбил 9 ноября около 10 часов утра у ТРЦ «Максимир» автомобиль УАЗ отдела полиции № 1. Потерпевшая скончалась на месте аварии.

ГУ МВД России по Воронежской области проводит служебную проверку. По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

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