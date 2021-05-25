Вадим Кстенин о реконструкции проспекта Революции: «Мы создадим по-настоящему интересное воронежцам и гостям пространство»

25 мая в рамках выездного совещания первого вице-мэра по городскому хозяйству Сергея Петрина экологи и представители подрядной организации отметили деревья, планируемые к переезду Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

25 мая подрядчик приступил к первым работам в рамках благоустройства проспекта Революции. Проект обновления главной улицы города был разработан с участием экспертов и представителей общественности и успешно прошел госэкспертизу. Стоимость контракта - 520 миллионов рублей.

- Благоустройство проспекта Революции необходимо провести качественно и без затягивания сроков. Современное городское пространство должно быть комфортной средой не только для работы, но и для отдыха, а также интересного проведения времени. При этом оно должно быть выстроено гармонично: сохранять свою функциональность и радовать глаз. У нас есть все возможности сделать центральную улицу Воронежа, во многом определяющую лицо столицы Черноземья, именно таким местом, - подчеркнул губернатор Александр Гусев.

Накануне подготовительных работ мэр Воронежа Вадим Кстенин встретился с представителями подрядной организации. Он подчеркнул, что в процессе работ важен общественный контроль.

25 мая в соцсетях начали работу официальные страницы проекта Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Благоустройство предполагает создание множества локаций. Это гайд-парк у кинотеатра «Пролетарий». Территория у театра кукол «Шут» будет соответствовать концепции «Музыка мира»: на этой площадке старались учесть пожелания дирекции театра, соавторов самого архитектурного облика его здания и площади.

Сквер у памятника Пятницкому рассматривается как площадка для тематических мероприятий и встреч по интересам: там могут появиться перголы, под которыми разместятся столы для настольных игр, стойки для выставок, теннисные столы и места для отдыха.

Организация площадки у ЦНТИ предусматривает благоустройство с установкой качелей с навесами, мобильной уличной мебелью. На тыльной стене появится роспись «Улыбка».

После завершения благоустройства по выходным дням теплого времени года вечером проспект будут делать пешеходным Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Сквер имени Платонова - литературная площадка - там появятся места отдыха в виде парапета с деревянными сидениями. На территории сквера будет установлена уличная библиотека с защитой от дождя и снега. Также рассматриваются скамейки-трибуны для отдыха и площадка для выступлений.

Пока же перед демонтажем тротуарного покрытия необходимо подготовить к пересадке часть деревьев. Планируется переместить 30 лип по нечетной стороне улицы. Деревья переселят на другие территории города, а вместо них высадят новые растения.

Руководитель управления экологии Галина Воробьева отметила, что возраст большинства деревьев на проспекте подходит к критичному. Сейчас в городе нужно высаживать крупномерные деревья с компактной кроной, устойчивые к болезням и вредителям.

Проект очень масштабный, его реализация займет долгие месяцы Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

По оценке директора питомника декоративных и плодовых растений «Сезоны» Сергей Цивына, процесс пересадки будет длиться достаточно долго, возможно, уйдет в осень – даже более подходящее время для таких работ.

Предусмотрена высадка новых 122 кленов вдоль нечетной стороны улицы. Высадка спроектирована с учетом участков для велосипедистов, «шага» между деревьями, размещения инженерных сетей и колодцев, опор освещения, приствольных решеток, колодцев кабельной канализации. В местах, где посадка деревьев невозможна, предлагается контейнерное озеленение. В проекте обговорено и дополнительное озеленение прилегающих территорий.

- Проект очень масштабный, его реализация займет долгие месяцы, но мы не станем вскрывать всю улицу, а будем идти этапами, чтобы у горожан была возможность передвигаться пешком по проспекту. Тем не менее, заранее приношу искренние извинения за любые возможные неудобства в этот период. В результате мы создадим по-настоящему привлекательное и интересное воронежцам и гостям всех возрастов пространство. И после завершения благоустройства по выходным дням теплого времени года вечером проспект будем делать пешеходным, - обратился к согражданам мэр Вадим Кстенин.

25 мая в соцсетях начали работу официальные страницы проекта, где можно будет следить за ходом работ. На самом проспекте Революции чуть позже установят специальный ящик для сборов пожеланий и возможных жалоб.