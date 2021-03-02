В Воронеже планируют обновить проспект Революции за два года

За один год обновить центральную улицу не получится, иначе остановится движение на всем проспекте

Проект будущего проспекта Революции постараются реализовать за два года. Пока же завершается экспертиза финальной концепции. А первая очередь работ по обновлению Петровской набережной, скорее всего, начнется уже к концу лета. Проекты обсудили 2 марта на совещании при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве.

Не забыли в проекте и о велодорожках

Мэр Воронежа Вадим Кстенин обратил внимание, что оба проекта разрабатываются с участием неравнодушных горожан.

- Мы пригласили для участия в работе над документацией вместе с проектной организацией всех, кто пожелал от общественности: активистов велодвижения, представителей маломобильных групп населения, экоактивистов, краеведов. Все они высказывали свои предложения и замечания. Мы разобрали все, до каждого дерева, люка. По ним мы, кстати, провели отдельный конкурс. По цене они не будут отличаться от обычных и мы будем их использовать при благоустройстве, - отметил глава Воронежа.

Проекты обсудили 2 марта на совещании при губернаторе Воронежской области Александре Гусеве

Уже в марте планируются торги на проведение работ по благоустройству проспекта Революции. За один год обновить центральную улицу не получится, иначе остановится движение на всем проспекте. Особое внимания уделят озеленению.

Удалось решить и вопрос с переносом воздушных сетей под землю. Ростелеком готов предоставить для этого имеющиеся кабельные каналы на участке проспекта Революции и площади Ленина. Сейчас идут переговоры с операторами связи, так как был вопрос по цене входной стоимости в проект, а также абонентской платы.

Набережную ждет серьезное преображение

Благоустройство первой части Петровской набережной - от Чернавского моста до Адмиралтейской площади - начнется в этом году. В проекте будут преобладать светлые тона и легкая текстура материала. Появятся перголы с навесами. А зимой здесь же организуют каток. Проект «Река времени» предполагает сохранение исторического ограждения и даже мощения в районе Адмиралтейской площади.

Как вам такой каток?

В первой очереди остаются детская и спортивная зоны, вело- и беговая дорожки, прогулочная территория. А вот площадку для выгула собак и скейт-парк перенесли на следующий этап, чтобы не перегружать малую по площади первую очередь.

Губернатор Александр Гусев поручил в кратчайшие сроки определиться с судьбой следующего этапа развития набережной.

- Что касается Адмиралтейской площади, то здесь не утверждена окончательная концепция дальнейшего развития территорий от храма в сторону ВоГРЭСовского моста. Без этого невозможно начать работы на площади. Проект, представленный сегодня, и концепцию развития территорий нужно в ближайшее время увязать, тогда будем принимать решение, - подчеркнул губернатор.