Сбитого мотоциклистом в Борисоглебске 15-летнего подростка доставили в Воронеж вертолетом

Фото – департамент здравоохранения по Воронежской области

Пострадавшего вчера, 19 мая, в страшной аварии в Борисоглебске, 15-летнего мальчика вертолетом доставили в областной центр центра медицины катастроф. Специалисты приняли решение не дожидаться до утра и перевезли его в областной центр ночью. Ему требовалась срочная помощь. Об этом сообщили в облздраве.

Напомним, мотоциклист на «Патрон Трибут-150» сбил школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя рядом свой велосипед. ДТП случилось примерно в 19:20 в Борисоглебске у дома №180 по улице Свободы.

После аварии мальчика тут же доставили в Борисоглебскую РБ. Местные врачи стабилизировали его состояние до уровня, при котором возможна транспортировка. Специалисты центра медицины катастроф и нейрохирургического отделения ОДКБ №2 были постоянно на связи с районными коллегами, консультировали их по телемедицинской связи.

Полет мальчик перенес нормально. Его состояние контролировали врач анестезилог-реаниматолог и фельдшер, а скорость и безопасность транспортировки обеспечивали пилоты.

Командир воздушного судна Александр Филоненко отметил, что полет проходил ночью, в непростых метеоусловиях – местами на пути был туман, иногда приходилось идти над облаками. Ребенок находился на борту вертолета 1 час 10 минут.