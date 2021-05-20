В Воронежской области 15-летний подросток на мотоцикле сбил сверстника

Оба ребенка травмировались Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

15-летний водитель мотоцикла «Патрон Трибут-150» сбил пешехода-ровесника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ведя рядом свой велосипед. ДТП случилось 19 мая примерно в 19:20 в Борисоглебске у дома №180 по улице Свободы.

Оказалось, что мотоцикл был не зарегистрирован в установленном порядке.

- В результате ДТП мотоциклист и пешеход с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям двухколесного транспорта, что такое средство передвижения требует особого подхода. Основными причинами происшествий по вине мотоциклистов являются:

- превышение скоростных режимов;

- отсутствие навыков вождения и права управления транспортными средствами категории «А1» (с 16 лет мотоциклы с объемом двигателя менее 125 см3) и «А» с 18 лет, «М»-скутеры мопеды с 16 лет;

- управление мотоциклами в состоянии опьянения;

- эксплуатация неисправного или переоборудованного мотоцикла.