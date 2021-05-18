Медики рассказали о состоянии двухмесячной девочки, пострадавшей в ДТП в Воронежской области

Из-за сильного удара машина превратилась в груду металла Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Двухмесячная девочка, пострадавшая в ДТП в Аннинском районе, до сих пор находится в тяжелом стабильном состоянии. Сейчас она проходит лечение в реанимации. Об этом 18 мая сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Напомним, 6 мая около 12:40 на дороге в Аннинском районе 22-летняя автомобилистка не справилась с управлением. «ВАЗ-217030» съехал с дороги и врезался в дерево. В момент аварии в салоне «Приоры» были пассажиры – 26-летний мужчина и двухмесячная девочка. Из-за сильного удара машина превратилась в груду металла и восстановлению не подлежит. Водитель, мужчина и новорожденная малышка получили ранения.