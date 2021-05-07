Воронежская автомобилистка устроила аварию, в которой пострадала двухмесячная девочка

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В пятницу 6 мая около 12.40 на дороге в Аннинском районе 22-летняя автомобилистка не справилась с управлением, ее ВАЗ-217030 съехал с дороги и врезался в дерево. В момент аварии в салоне «Приоры» находились пассажиры – 26-летний мужчина и двухмесячная девочка. Из-за сильного удара машина превратилась в груду металла и восстановлению не подлежит. Водитель, мужчина и новорожденная малышка получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Полицейские организовали проверку для выяснения обстоятельств происшедшего.