В Воронежской области нашли машину пропавшего после рыбалки 29-летнего парня

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Россошанском районе, недалеко от хутора Новоселовка полицейские обнаружили ВАЗ-2112, на котором уехал с рыбалки и пропал 29-летний парень. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД России 18 мая.

Там уточнили, что авто принадлежит местному жителю. Речь идет об Иване Бацура. Его поиски объявили волонтеры в воскресенье, 16 мая. Молодой человек в этот день поехал с отцом на рыбалку. Вернуться с нее он решил пораньше и отправился домой на автомобиле. С тех пор родные его не видели.