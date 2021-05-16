В Воронежской области ищут 29-летнего парня, пропавшего после рыбалки

Фото – поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»

Волонтеры объявили о поисках 29-летнего Ивана Бацуры, который пропал в Россоши в четверг, 13 мая. Молодой человек в этот день поехал с отцом на рыбалку. Вернуться с нее он решил пораньше и отправился домой на автомобиле ВАЗ-2112 серебристого цвета. Однако дома он так и не появился. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Из примет Ивана Бацура: он ростом 175 см, среднего телосложения. У него русые волосы, голубые глаза. В день исчезновения был в темно-синем спортивном костюме и черных кроссовках.

Всех, кто видел парня, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (добровольцы) или 112 (служба спасения).