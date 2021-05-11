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Происшествия11 мая 2021 16:33

Воронежский бывший опер, которого обвиняли в убийстве мужчины, отсудил в ЕСПЧ 2,7 тысячи евро

Владимир Ч., видимо, обогатится за свой слишком долгий арест
Артем ИЛЬИН
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За более 2,5 лет за решеткой бывший опер получил 241 тысячу рублей.

За более 2,5 лет за решеткой бывший опер получил 241 тысячу рублей.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Европейский суд по правам человека в очередной раз облегчил бюджет Российской Федерации. На этот раз на 2,7 тысячи евро.

В суд подал бывший опер городского отдела полиции № 5 Владимир Ч. Экс-полицейский посчитал, что его слишком долго держат в СИЗО. Он провел там более 2,5 лет. Мотивировал иск тем, что по закону надо было давно провести суд или отпустить его на свободу. И европейские законники приняли сторону бывшего опера.

Теперь в течение трех месяцев Владимир Ч. должен получить 2,7 тысячи евро, что по нынешнему курсу равно 241,6 тысяче рублей. Иначе на эту сумму пойдут «капать» проценты за просрочку.

Напомним, ситуацию, из-за которой опер и трое его сослуживцев попали под суд. 7 мая 2018 года четверо полицейских нагрянули к 37-летнему жителю села Богданово Рамонского района Виктору Шилову. Они потребовали, чтобы мужчина, имевший за плечами криминальное прошлое, сказал, где может находиться его приятель, подозреваемый в ограблении торговой точки на улице 9 Января. На Шилова надели наручники и увезли. Мужчина отвез полицейских по нескольким адресам, но его приятеля там не было.

На улице 45 Стрелковой Дивизии Шилов сбежал, но ему помешали скрыться прохожие. А потом налетели полицейские, один из которых избил беглеца. Шилова снова запихнули в машину. Больше домой он не вернулся.

Тот же полицейский, что бил Шилова на улице 45 Стрелковой Дивизии после того, как его и трех его сослуживцев задержали в сентябре 2018 года, рассказал было, что мужчине стало плохо, он умер, его вывезли и закопали. Однако вскоре отказался от своих показаний. Другие трое полицейских, в том числе и Владимир Ч. упорно молчали.

В итоге недавно Коминтерновский районный суд постановил, что двое теперь уже бывших полицейских отсидят за решеткой до 8 мая 2022 года, а еще двое (в их числе и Владимир Ч.) – до 6 ноября 2021 года. Не за убийство, а за превышение полномочий и незаконное проникновение в чужую квартиру при поисках того самого приятеля Шилова.

Кстати, один из полицейских (тот, кто, как и Владимир Ч. просидит до 6 ноября) уже выиграл иск о компенсации морального ущерба за обвинение в убийстве. Только сумма его после окончания всех разбирательств оказалась гораздо скромнее – 50 тысяч рублей.

Криминал