В Воронеже четыре бывших опера, которых обвиняли в убийстве мужчины, скоро выйдут на свободу

Двоим бывшим операм осталось отсидеть чуть меньше года, еще двум - около полугода. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Коминтерновском районном суде, похоже, поставили точку в деле, возбужденном после исчезновения 37-летнего жителя села Богданово Рамонского района Виктора Шилова.

7 мая 2018 года в дом к Шилову нагрянули четверо оперуполномоченных городского отдела полиции № 5 Александр Ш., Владимир Ч., Владимир П. и Дмитрий М. Они потребовали от 37-летнего мужчины показать им места, где может скрываться его приятель, которого подозревали в ограблении точки общепита на улице 9 Января в Советском районе.

Поскольку Шилов имел криминальное прошлое, церемониться с ним не стали, тем более, что подозрений с него тоже не снимали. На мужчину надели наручники, затолкали его в машину и увезли. Он указал оперативникам несколько адресов, но приятеля там не оказалось.

На улице 45 Стрелковой Дивизии Шилову удалось сбежать из полицейской машины. Но недалеко. Полицейские закричали прохожим: «Ловите насильника». Сознательные граждане не дали Шилову убежать, после чего стражи порядка скрутили его, один из оперов его избил. Беглеца посадили назад в машину.

Что случилось дальше, до конца неясно. Казались близкими к истине показания одного из оперов Александра Ш. Он рассказал, что в полицейском автомобиле Шилову стало плохо, и он умер. Его якобы отвезли подальше и закопали. Однако оперативник быстро отказался от своих показаний. Тело Шилова так и не нашли. А трое остальных полицейских давать показания отказались.

В итоге работу оперативники потеряли. А вот судить за убийство их не стали, следователи не смогли доказать, что Шилов умер. Как это ни цинично звучит, нет тела – нет дела. Теперь уже бывших полицейских осудили за превышение полномочий и незаконное проникновение в чужое жилище (в один из домов, где предполагалось найти приятеля Шилова, они зашли незаконно).

В итоге Дмитрию М. и Александру Ш. дали пять лет колонии общего режима, но так как часть срока они отбыли, то оба экс-полицейских выйдут на свободу 8 мая 2022 года. Еще раньше истечет срок Владимира П. и Владимира Ч. Им дали 4,5 года. Срок обоих закончится 6 ноября 2021 года. Освободившись из колонии, бывшие опера не смогут работать в органах власти от двух до трех лет.

А Владимир П. еще и обогатился за счет государства. Ленинский районный суд удовлетворил его иск за незаконное обвинение в убийстве. Экс-полицейский требовал 1 миллион рублей. Однако суд умерил его аппетиты до 150 тысяч.