Автоледи на иномарке протаранила магазин в Воронеже

В Воронеже полицейские выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого иномарка на улице Куйбышева снесла порожки у магазина. По предварительным данным, инцидент произошел примерно в 00:50 у дома № 64. по ул. Куйбышева. За рулем находилась 39-летняя женщина.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области, автоледи не справилась с управлением и допустила наезд на препятствие. При этом она повредила ступеньки дома, металлические ворота, и стойку навеса. Сама виновница аварии не пострадала. Зато ее автомобилю не повезло. Он получил механические повреждения.

По данному факту полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства произошедшего.