В Воронеже на видео попала иномарка, протаранившая магазин автозапчастей

Иномарка после ДТП. Видео предоставлено Александром Горнаком. Фото: кадр с видео

В ночь на понедельник, 10 мая, в Железнодорожном районе по адресу: улица Куйбышева, 64 случилось необычное ДТП.

Иномарка влетела в столб на крыльце местного магазина. Она порушила железную опору и выбила несколько кирпичей из маленькой лестницы, ведущей ко входу торговой точки. Судя по записи камеры видеонаблюдения, случилось это в 00.41.

Магазин после аварии. Фото: Александр Горнак.

Машины не в первый раз врезаются в здания. Но на этот раз иномарка попала точно по адресу. Дело в том, что врезалась она в магазин автозапчастей. Причем именно для иномарок.

Судя по тому, что мужчина после ДТП вышел из машины достаточно быстро, и походка у него была достаточно уверенная, есть надежда, что в аварии он пострадал несильно. Отправился ли он прямиком в атакованный им магазин, история умалчивает.