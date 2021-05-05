В Воронежской области коронавирус за сутки убил десять человек

Тяжелых случаев коронавируса по-прежнему немало. Фото: Артем КИЛЬКИН

В региональном штабе, занимающемся борьбой с коронавирусом, огласили печальную статистику на утро среды, 5 мая. Еще десять человек, болевшие «ковидом», ушли в мир иной. На утро 4 мая, напомним, сообщали о пяти жертвах этой болезни. Получается, что число смертельных случаев возросло в два раза. Общее число умерших от «ковида» людей из Воронежской области теперь достигло цифры 3 272.

В то же время количество зараженных немного снизилось. На утро 5 мая сообщили о 146 больных (сутки назад их было 149). Их общее число с начала эпидемии в нашем регионе – 81 319. Больше стало и выздоровевших – 152 (на утро 4 мая – 150). А с начала пандемии победили «ковид» 76 709 наших земляков.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом в Воронежской области отменили все массовые первомайские торжественные мероприятия. «Бессмертный полк» снова будет проходить в формате онлайн. И только парад на День Победы сделают как в обычные, «доковидные» годы.