В Воронежской области за сутки еще 149 человек заразились коронавирусом

Из архива КП Фото: Из архива "КП"

Региональный оперштаб на 11 утра 4 мая сообщил новую статистику по коронавирусу в Воронежской области. За минувшие сутки положительный диагноз на ковид получили 149 пациентов. Всего заболевание подтвердилось с начала пандемии у 81 173 человек.

Хорошие данные по выздоровевшим. Из стационаров и амбулаторного лечения выписали еще 150 человек. Всего победить опасный недуг смогли 76 557 человек.

Идет на снижение печальная статистика. За минувшие сутки Роспотребнадзор подтвердил пять летальных исходов. Всего с начала эпидемии в регионе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерло 3 262.