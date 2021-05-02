Воронежский художник Ян Посадский воскресил «Маятник Фуко» на новом месте

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В ночь с 1 на 2 мая воронежский уличный художник Ян Посадский восстановил свою работу «Маятник Фуко» на новом месте – на подпорной стене напротив Покровского собора у спуска ко Дворцу детского творчества. В мэрии прокомментировали, что не планируют ни закрашивать самостоятельно новую работу, ни требовать этого от художника.

Напомним, ранее Ян Посадский уже сделал аналогичное стилизованное изображение, за основу которого был взят эксперимент, наглядно демонстрирующий вращение Земли, который поставил в 1851 году французский физик Леон Фуко, на стене здания по улице Орджоникидзе. Но собственник постройки потребовал ликвидировать граффити.