Граффити с маятником Фуко в центре Воронежа все-таки закрасят

Так выглядит работа Яна Посадского Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Собственник здания №6-8 по улице Орджоникидзе настаивает на том, чтобы художник Ян Посадский уничтожил свою работу - граффити с маятником Фуко. Об этом 23 апреля сообщили в пресс-службе мэрии.

14 апреля воронежский художник Ян Посадский нанес стилизованное изображение, за основу которого был взят эксперимент, наглядно демонстрирующий вращение Земли, который поставил в 1851 году французский физик Леон Фуко.

Напомним, в мэрии 16 апреля воронежцам предложили выбрать, оставить ли в Центральном районе рисунок маятника Фуко? Опрос должен был продлиться до 24 апреля в официальной группе. Но теперь в нем нет смысла. Отметим, что на момент публикации около 93% из 1900 проголосовавших высказались за спасение работы.

Как подчеркнули в мэрии, предварительные переговоры велись управой Центрального района с его представителем, поэтому изначально прозвучала позиция, что собственник готов дождаться результатов опроса. Однако, видимо, позже владелец здания решил, что его рисунок не устраивает. Художник же изначально был готов сам уничтожить результаты своего творчества.