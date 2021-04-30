В центре Воронежа на два часа закроют движение

Традиционно ради возложения венков и цветов к памятнику перекроют движение. Фото: из архива «КП»

С 8.00 до 10.00 перекроют движение по улице Кольцовской у вокзала «Воронеж-1» на дороге возле памятника генералу, дважды Герою Советского Союза Ивану Даниловичу Черняховскому. В эти два часа к монументу будут возлагать венки и цветы.

Общественный транспорт в это время будет объезжать перекрытый участок по улицам Кольцовской, Феоктистова, Фридриха Энгельса, Мира и участку проезжей части площади Черняховского, примыкающему к улице Мира.

Временная схема организации движения. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, 7 мая из-за репетиции военного парада на День Победы перекроют движение на участке улицы Плехановской от пересечения с Кольцовской до Университетской площади с 18.00 до 22.00. А с 7.00 до 22.00 того же дня там будет запрещена парковка автомобилей.