В центре Воронежа 7 мая перекроют движение автотранспорта

Движение перекроют на четыре часа. Фото: из архива «КП»

В мэрии заранее предупредили о перекрытии дорог в центре Воронежа 7 мая. Вечером этого дня военные будут проводить репетицию парада, который пройдет на День Победы.

В связи с этим на участке улицы Плехановской от пересечения с Кольцовской до Университетской площади с 7.00 до 22.00 7 мая будет запрещена парковка автомобилей. А с 18.00 до 22.00 там вообще запретят движение любых машин, кроме тех, которые задействованы в репетиции парада. В эти же четыре часа изменят маршруты автобусов, ездящих через центр. Сюрпризов не будет, пути объезда обычные. Как будут изменены маршруты, можно будет увидеть по этой ссылке.

Также с 18.00 до 22.00 7 мая не будут ездить троллейбусы №№ 7 и 8.