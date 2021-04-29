В Воронеже водитель из Средней Азии надолго отправится в тюрьму за ДТП, где погибли два человека

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Левобережном районном суде вынесли приговор 33-летнему уроженцу одной из среднеазиатских республик. Его обвиняли в ДТП, которое закончилось смертью двух мужчин.

26 декабря 2019 года в 1.30 33-летний мужчина, руливший «БМВ 525», ехал со стороны Новосибирской в направлении Ленинского проспекта. На улице Лебедева он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу. Там «БМВ» врезалась в «Опель Астра». От страшной силы удара погибли на месте 35-летний воронежец, руливший «Опелем», и его 47-летний пассажир. Водитель «БМВ» получил тяжелые травмы и стал инвалидом второй группы. 26-летний житель Воробьевского района, ехавший с ним, был пристегнут ремнем безопасности, да еще и сработали подушки безопасности. Поэтому он серьезно не пострадал.

Последствия ДТП. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Следователи выяснили, что во время ДТП водитель «БМВ» был пьян. Экспертиза, проанализировавшая анализы, взятые у шофера в больнице, обнаружила в его крови 0,33 грамма этилового спирта. Кроме того, оказалось, что на его машине на передних колесах стояли разные шины, а задние были сильно стерты. Что тоже могло стать одной из причин аварии.

- Мужчина признал свою вину частично и не возместил родственникам погибших причиненный им моральный вред. Его приговорили к девяти годам колонии-поселения, - сообщили в региональном ГУ МВД.