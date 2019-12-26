2019-12-26T10:25:04+03:00
Происшествия

В Воронеже при столкновении «БМВ» и «Опеля» погибли два человека

Еще двое находятся в больнице
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Последствия аварииПоследствия аварииФото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.
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Авария случилась ночью 26 декабря рядом с домом 8б/2 на улице Лебедева. По предварительным данным, в 1.40 водитель «БМВ 525» превысил скорость и допустил столкновение с «Опелем Астра», который двигался по встречной полосе.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, 35-летний водитель и 47-летний пассажир «Опеля» скончались на месте, 32-летний водитель и 26-летний пассажир «БМВ» попали в больницу. Личности погибших и пострадавших уточняются. В причинах и обстоятельствах ДТП разбираются правоохранители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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