Строительство Остужевской развязки проконтролирует воронежская фирма за 11 млн рублей

Фрагмент проекта реконструкции. Фото – проектный институт «Гипрокоммундортранс» (ГКДТ)

Воронежские власти подрядчика, который займется строительным контролем при реализации первого этапа строительства Остужевской развязки. Победителем аукциона стала местная компания «Вэлт», следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок.

На аукцион было подано две заявки. Помимо «Вэлта» участвовала компания «Центр-Дорсервис». Начальная стоимость контракта составляла 14,6 млн рублей. Победитель в итоге снизил цену до 10,9 млн рублей.

Напомним, в конце апреля мэрия Воронежа подвела итоги аукциона на проведение первого этапа реконструкции Остужевской развязки. Победителем стала компания из Санкт-Петербурга – АО «Производственное объединение «Возрождение».

Первый этап реконструкции должен начаться 16 июня и завершиться к концу 2022 года. Подрядчик должен построить 14-пролетный путепровод на 15 опорах над железной дорогой параллельно действующему виадуку и реконструировать существующий. Ширина каждого сооружения составит 21,99 метра.