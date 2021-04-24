В Воронежской области осудили водителя Audi, по вине которого женщина стала инвалидом

Фото – ГУ МВД России по Воронежской области

Аннинский районный суд осудил 40-летнего водителя, устроившего 5 августа 2020 года на автодороге Таловая – Бутурлиновка ДТП, в котором пострадали женщина и подросток. Мужчину признали виновным в нарушении ПДД, повлекшим причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Ему ограничили свободу на 1,5 года и обязали выплатить пострадавшей 400 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. Об этом рассказали в райсуде 23 апреля.

Напомним, мужчина, ехавший на «Ауди 100», не справился с управлением, и машина зацепила край обочины, а затем вылетела на встречную полосу. Там ехала «Лада-Приора». Автомобили врезались друг в друга. В аварии получили травмы разной степени тяжести 32-летняя жительница Новохоперского района, рулившая «Ладой», и 16-летний мальчик, ехавший в «Ауди». Их отвезли в больницу. Женщина так и не смогла оправиться, ей дали инвалидность.