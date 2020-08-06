В Воронежской области «Ауди» протаранила «Ладу»: ранены двое

У "Лады" почти ничего не осталось от капота. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В среду, 5 августа, в 17.25 на восьмом километре дороги Таловая – Бутурлиновка случилось ДТП, в котором пострадали женщина и подросток.

По данным полиции, 40-летний мужчина, местный житель, не справился с управлением «Ауди 100». Машина зацепила край обочины и вылетела на встречную полосу. Там как раз ехала «Лада-Приора». Автомобили врезались друг в друга.

В аварии получили травмы разной степени тяжести 32-летняя жительница Новохоперского района, рулившая «Ладой», и 16-летний мальчик, ехавший в «Ауди». Их отвезли в больницу.

Полицейские выясняют, почему водитель «Ауди» потерял контроль над машиной.