В Воронеже на мосту у «Работницы» забетонировали последнюю сваю

Так сейчас выглядит мост на улице Ленина. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

В мэрии рассказали о ходе работ на мосту на улице Ленина возле «Работницы».

22 апреля там забетонировали последнюю, 25-ю сваю для подпорных стенок путепровода. Кроме того, смонтированы переходные плиты на крайней опоре моста. Также забетонированы все межбалочные швы, готовится бетонная поверхность сооружения для устройства выравнивающего слоя.

23 апреля дорожники приступили к фрезерованию, разработке грунта и устройству основания на подходе к мосту со стороны проспекта Революции.

Работы на путепроводе сейчас идут достаточно интенсивно. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Напомним, по оптимистичному прогнозу мост откроют, пусть и не полностью, к концу апреля. По более пессимистичному – к концу мая. Путепровод станет на пять метров шире: на нем будет шесть полос движения, каждый из тротуаров сделают по 2,5 метра шириной. На мосту теперь будут только фонари, уродливую трубу на одной из его половин убрали.