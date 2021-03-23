В Воронеже в мэрии назвали новую дату открытия моста у «Работницы»

В ближайшее время проведут армирование и бетонирование балок. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Первый вице-мэр Воронежа Сергей Петрин заявил о новом сроке открытия моста у «Работницы». По его словам, стоит задача завершить все основные работы к концу апреля.

Напомним, на данный момент смонтировали все 13 балок моста. Сейчас идет армирование и бетонирование межбалочных швов. Ранее власти предполагали, что движение на переправе можно запустить уже в конце марта. Оказалось, что это был чересчур оптимистичный сценарий развития событий.

- Этот график было возможно выдержать только при малоснежной и теплой зиме (подразумевалось, что работы не будут приостанавливаться во время снегопадов и во время сильных морозов). К сожалению, ни декабрь, ни январь, ни февраль, ни теперь уже и март не были такими, - пояснили в пресс-службе городской администрации.

И объяснили, на чем основана новая дата открытия:

- Сейчас подрядная организация идет с опережением контрактного срока. Конец апреля - пока ориентировочный срок. Как в итоге подрядчики сработают, зависит от длительности ночных технологических окон, предоставляемых железнодорожниками. С 1 апреля они, вероятно, станут еще короче, чем сейчас (а некоторые виды работ сейчас можно выполнять только в эти окна), потому что ОАО «РЖД» планирует постепенно запускать дополнительные поезда по отдельным направлениям. График окон на апрель должен быть выдан ими подрядчику до конца этой недели.

В мэрии также напомнили, что график сдачи моста не срывается:

- Путепровод в любом случае планируется открыть с опережением контрактного срока, то есть раньше, чем в самом конце мая. С учетом того, что проект сначала предусматривал работы в течение 18 месяцев, в любом случае будет значительное сокращение сроков реконструкции - не меньше, чем в два раза.

После открытия путепровод станет на пять метров шире: на нем будет шесть полос движения, каждый из тротуаров сделают по 2,5 метра шириной. На мосту теперь будут только фонари, уродливая труба на одной из его половин ушла в прошлое.