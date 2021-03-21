В Воронеже завершили монтаж балок нового виадука у «Работницы»

Фото – мэрия Воронежа

Начавшийся 16 марта монтаж балок на виадуке у «Работницы» завершился сегодня ночью. Пока это лишь «скелет» нового путепровода. Как рассказали в мэрии Воронежа 21 марта, все работы велись ночью, в так называемые «технологические окна», предоставленные ОАО «РЖД».

Специалисты смонтировали все 13 балок. Монтаж трех последних осуществлялся в два этапа: сначала краном грузоподъемностью 500 тонн их подавали и временно устанавливали на пролет (то есть, на ранее смонтированные балки пролётного строения), а затем уже оттуда монтировали с помощью двух кранов, расположенных на разных берегах сооружения (у обеих опор).

– Далее будут вестись работы по устройству монолитных участков межбалочных швов (армирование, бетонирование), – пояснили в мэрии, что предстоит рабочим на следующем этапе реконструкции.

Напомним, после открытия путепровод станет на пять метров шире: на нем расположат шесть полос движения и оборудуют тротуары по 2,5 метра шириной. На мосту больше не будет никаких коммуникаций, кроме освещения.