После реконструкции виадук у «Работницы» в Воронеже станет выше и шире

фото с сайта мэрии Воронежа

Пресс-служба мэрии рассказала, как идут работы на реконструкции виадука на улице Ленина. Сейчас рядом со старой конструкцией монтируют отдельную технологическую эстакаду, по которой пройдут все коммуникации, в том числе и водопровод. Напомним, в связи с его переносом, жителям Центрального района 9 октября на сутки отключат воду.

– Эти работы специально производятся заблаговременно, до начала отопительного сезона, поскольку затем при выносе (ориентировочно в конце октября) на строящуюся эстакаду трубы водоснабжения уже больше не понадобится сливать и наполнять. Будут просто перекрыты новые задвижки, оперативно произведено переустройство трубы на эстакаду (около 3-4 часов), после чего сразу же возобновится подача воды, - отметил главный инженер МКУ «Городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства» Вадим Рахманин.

После реконструкции путепровод станет на пять метров шире: на нем расположат шесть полос движения и оборудуют тротуары по 2,5 метра шириной. На мосту больше не будет никаких коммуникаций, кроме освещения. А сама конструкция будет несколько выше – таковы современные требования ЮВЖД.