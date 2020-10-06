В центре Воронежа отключат воду из-за работ на путепроводе на улице Ленина

В это время будет идти переустройство сетей водоснабжения Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Реконструкция путепровода на улице Ленина продолжается: в частности идет переустройство сетей водоснабжения - их должны перенести с тротуара на эстакаду. В связи с этим на сутки отключат воду на территории Центрального района. Об этом 6 октября сообщили в пресс-службе мэрии.

- С 22:00 9 октября до 22:00 10 октября потребуется отключение водоснабжения в домах на территории, ограниченной улицами: ул. Платонова, ул. Фрунзе, ул. Шевченко, ул. Володарского, ул. Софьи Перовской, наб. Массалитинова, ул. Ломоносова, ул. Березовая Роща, пер. Здоровья, ул. Транспортная, ул. Фридриха Энгельса, ул. Кольцовская, ул. Средне-Московская, ул. Пушкинская, - сообщают в городской администрации.

Так что местным жителям лучше заранее позаботиться о запасах воды. Тем временем до 5 октября все желающие могли решить судьбу трех автобусных маршрутов на время ремонта виадука на улице Ленина.