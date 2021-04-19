В Воронеже в ДТП пострадали четыре человека, в том числе двухлетний ребенок

Малыша, 18-летнего юношу и двух водителей увезли на скорой в больницу. Фото: из архива «КП»

В воскресенье, 18 апреля, в 20.40 у дома № 232 по улице 45 Стрелковой Дивизии произошла авария, в которой пострадали четыре человека.

32-летний водитель «Шкоды Рапид», ехавший от Новгородской в сторону улицы 9 Января, на перекрестке со светофором не уступил дорогу «Субару Форестер», которым рулил 18-летний парень, хотя по правилам обязан был это сделать. Машины столкнулись. В результате получили травмы оба водителя и два их пассажира. В больницу попали ехавший в «Субару» 18-летний воронежец и двухлетний житель столицы Черноземья, которого так вот неаккуратно везли в «Шкоде». Всех четверых на скорой доставили в больницу.

Напомним, похожее ДТП поздним вечером 18 апреля случилось в Россоши. Там «Хендай Солярис» врезался в грузовик «Скания С400». В больницу попали 40-летний водитель корейской иномарки и три его пассажира: мужчины 25 и 39 лет, а также 39-летняя женщина, все жители Россоши.