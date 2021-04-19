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Происшествия19 апреля 2021 11:33

В Воронежской области «Хендай» врезался в грузовик: четверо ранены

В аварии пострадали водитель легковой машины и три его пассажира
Юрий КОЗЛОВ
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"Хендай" после столкновения с грузовиком.

"Хендай" после столкновения с грузовиком.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В воскресенье, 18 апреля, в 23.10 в Россоши на 209 километре дороги Воронеж-Луганск случилась авария, в которой пострадали четыре человека.

- 40-летний житель Россоши, управлявший автомобилем «Хендай Солярис», выезжая со второстепенной дороги на улице Большевик, не пропустил двигавшийся по главной грузовик «Скания С400» с полуприцепом. Машины столкнулись. В результате аварии в больницу с травмами разной степени тяжести попали сам водитель «Хендая» и три его пассажира, мужчины 25 и 39 лет, а также 39-летняя женщина, все жители Россоши. Грузовиком управлял их 47-летний земляк. Ему госпитализация не потребовалась, - рассказали в региональном ГУ МВД.

На грузовике повреждений не заметно.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

ДТП