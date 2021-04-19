В Воронежской области за сутки в восемь раз увеличилось количество смертей от коронавируса

Врачам по-прежнему тяжело: число умерших от коронавируса опять резко скакнуло вверх. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В региональном оперативном штабе сообщили свежие данные о ситуации с коронавирусом. По сравнению с 17 апреля они шокируют: болезнь свела в мир иной еще 25 наших земляков (сутки назад смертельных случаев было всего три). Очевидно, что врачам расслабляться пока рано. Всего за время пандемии коронавирус стал причиной смертей уже 3116 жителей Воронежской области.

В то же время число заразившихся не так велико – 18 апреля их было 175. Тем не менее наш регион по этому показателю остается в десятке самых неблагополучных в России. На этот раз Воронежская область занимает седьмое место. Хуже с количеством зараженных дела обстоят только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ростовской, Нижегородской и Самарской областях. Всего за время эпидемии COVID-19 заболели 78 747 наших земляков.

18 апреля выздоровели от коронавируса 220 жителей Воронежской области. Это шестое место, но уже среди лучших регионов России. Больше вылечившихся за сутки только в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской и Нижегородской областях. А всего победили опасную болезнь уже 73 764 наших земляка.

Напомним, губернатор Александр Гусев на днях заявил, что если улучшение эпидемиологической ситуации будет проходить так же медленно, под угрозой окажется проведение Платоновского фестиваля. При этом уже отменили первомайское шествие и субботники.