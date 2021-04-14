В Воронеже отопительный сезон завершится 16 апреля

Главное - чтобы не вернулись холода. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии назвали срок окончания отопительного сезона в Воронеже. Как мы и предполагали, он завершится 16 апреля. Соответствующее постановление подписал мэр Воронежа Вадим Кстенин.

Отопление отключат в соответствии с законодательной нормой, по которой пять дней подряд среднесуточная температура должна превышать 8 градусов. Хотя можно было бы сделать это и раньше – два дня подряд фиксировались температурные рекорды.

Глава города в комментарии к этому решению сообщил, что в 2021 году планируют заменить 19 километров магистральных трубопроводов, задействованных в системе отопления. Сделают это для предотвращения аварий.

Напомним, что в 2020 году отопление отключили только 30 апреля в связи с неустойчивой погодой.