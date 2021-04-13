В Воронеже вторые сутки подряд природа устанавливает новый температурный рекорд

Теплая весна - время радоваться жизни! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Во вторник, 13 апреля, вновь установлен температурный рекорд. Об этом сообщили в Воронежском гидрометцентре.

- До этого самым теплым был день 13 апреля в 1983 году. Тогда столбик термометра достигал отметки в 23,4 градуса. Теперь рекорд превышен ровно на градус. Новый равен 24,4 градуса, - рассказал дежурный синоптик.

Напомним, 12 апреля также был установлен температурный рекорд - +24,7 градусов. Предыдущий, установленный в 1998-м, был перекрыт на 1,2 градуса.

Не исключено, что рекорд будет установлен и в среду, 14 апреля. Прогноз погоды позволяет на это рассчитывать. Таким образом, предположение синоптиков, что апрель 2021 года в целом будет аномально теплым, оправдывается.