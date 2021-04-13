В Воронеже аномально теплый День космонавтики побил температурный рекорд

Апрель в 2021 году порадовал теплом. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Практически летнее тепло пришло в наш город в понедельник, 12 апреля. Температура достигла отметки в 24,7 градусов. Оказалось, что так тепло у нас еще никогда не было.

- До этого рекордным был день 12 апреля в 1998 году. Тогда столбик термометра поднялся до 23,5 градусов. Таким образом, рекорд превышен на 1,2 градуса, - сообщили в Воронежском гидрометцентре.

А вот 12 апреля 1928 года был очень холодным - -9,7 градусов. Больше такого мороза синоптики не фиксировали.

Не исключено, что и 13 апреля будет установлен новый температурный рекорд. Но состоится он или нет, станет известно только к вечеру. Впрочем, долго аномальное тепло не продлится.